道期升57點 金價1900美元得復失
2023年08月22日 16:14
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美匯指數報103.03；港匯見7.8363；離岸人民幣(CNH)報7.2956；美元兌日圓報145.68；歐元處1.0926；英鎊報1.2795。金價日內一度重上1,900美元，最回至1,899美元。油價下行，布油報84.05美元，紐油報80.48美元。比特幣企2.6萬美元。道指期貨升57點。
●市後關注點
-22:00 美國7月成屋銷售年化總數
●港股結束連跌7日，恒生指數全日收報17,791點，升167點或0.95%。國企指數收報6,097點，升66點或1.11%；科技指數收報4,000點，升77點或1.98%，主板成交1,022億港元。https://rb.gy/dgp5z
-吉利汽車中期賺15.7億人幣，不派息。
-華潤電力上半年多賺54.2%，派息32.8仙。
●滬綜指倒升重上3100點，外資淨賣出64億人幣。
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