道期升57點　金價1900美元得復失

2023年08月22日 16:14
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    美匯指數報103.03；港匯見7.8363；離岸人民幣(CNH)報7.2956；美元兌日圓報145.68；歐元處1.0926；英鎊報1.2795。金價日內一度重上1,900美元，最回至1,899美元。油價下行，布油報84.05美元，紐油報80.48美元。比特幣企2.6萬美元。道指期貨升57點。
    ●市後關注點
    -22:00 美國7月成屋銷售年化總數
    ●港股結束連跌7日，恒生指數全日收報17,791點，升167點或0.95%。國企指數收報6,097點，升66點或1.11%；科技指數收報4,000點，升77點或1.98%，主板成交1,022億港元。https://rb.gy/dgp5z
    -吉利汽車中期賺15.7億人幣，不派息。
    -華潤電力上半年多賺54.2%，派息32.8仙。
    ●滬綜指倒升重上3100點，外資淨賣出64億人幣。
    ●兩大因素衝擊！全球半導體投資料4年來首降。
    ●必和必拓全年利潤降37%，受累中國經濟困境。
    ●美商務部將27家中國實體從「未經核實清單」剔除。
    ●軟銀旗下Arm申請美國上市，勢成今年最大IPO。
    ●全球央行年會周四舉行，經濟師估鮑威爾講呢啲...
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    ●標普下調美國多家銀行信用評級。
    ●嘉信理財計劃裁員，目標年省5億美元成本。
    ●傳民營房企遭政府拖數逾10億人幣，建築業出現欠薪。
    ●羅兵咸永道：港零售全面復甦至少需1年，市道疲弱原因係...
    -羅兵咸永道：夜市地攤未必啱香港，宜以特色文化吸客。
    -羅兵咸永道：港7月零售料錄低雙位數增長。