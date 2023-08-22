【產經直播】港股結束7連跌 已見底？
2023年08月22日 16:49
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市場關注本周舉行的Jackson Hole會議，聯儲局主席會否繼續「放鷹」。港股過去7日蒸發超過1,600點後，周二(22日)輕微高開18點，反覆做好，午後在A股止跌回升帶動下，最多升341點，最終收市仍升167點，報17,791點，成交擴大至1,022億元。港股今日突然抽升，全日成交亦明顯增加，是否已經搵到底？能否挽回股民信心？
今日有多隻股份派成績表，當中吉利汽車(00175)截至6月底止中期錄得股東應佔溢利15.71億元人民幣，按年升1.19%，每股基本盈利14.91分人民幣；不派中期息，期內銷量增13%，股價績後靠穩升0.6%。而「造車新勢力」的「蔚小理」亦全面做好，升幅介乎2%至半成，追入車股車股首選「蔚小理」？
另外快手(01024)第二季非國際財務報告準則經調整利潤26.94億元人民幣，虧轉盈，快手績靚，股價怕唔怕見光死？
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