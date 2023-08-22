【產經直播】港股結束7連跌　已見底？

市場關注本周舉行的Jackson Hole會議，聯儲局主席會否繼續「放鷹」。港股過去7日蒸發超過1,600點後，周二(22日)輕微高開18點，反覆做好，午後在A股止跌回升帶動下，最多升341點，最終收市仍升167點，報17,791點，成交擴大至1,022億元。港股今日突然抽升，全日成交亦明顯增加，是否已經搵到底？能否挽回股民信心？

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