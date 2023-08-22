親海駅II推售全數特色戶　入場價798萬

集團執行董事趙國雄表示，是次定價屬於「晒冷價」，由於以招標形式發售需時較長，考慮到市民急切置業需求，單位將以價單形式發售。

他指出，周六銷售單位當中，佔32伙為特色戶，包括上述複式戶型，以及4個連天台單位。至於餘下3個重新推出的標準戶，將以原價再度發售。看到市場過去兩星期的銷售反應，相信今批單位將受到市場歡迎。

長實營業經理陳詠慈表示，項目推出的28個複式單位，均為兩房間隔，按照單位類別劃分為4個價位發售，最低折實售價為798萬元，其餘售價介乎828萬至898萬元，該類特色戶呎價由15,616至17,573元，平均呎價約16,599元。

而另外4伙連天台單位，折實售價453.1萬至1,292萬元，呎價介乎約17,562至17,994元。若以新價單即整批32伙特色戶計算，折實平均呎價約16,755元。

項目於周二(22日)重新接受認購登記，截收日期為周五(25日)。