【多圖】港島公屋華貴邨迷你戶僅「車位價」190萬拍出

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(22日)共賣出4項物業，出席人數多達50至60人，較預期理想。

是次拍賣售出物業涉及成交金額共逾1,900萬港元，當中包括港島南區香港仔公屋華貴邨華賢樓中低層3室，屬法院令物業，已補價自由市場開價168萬港元，獲兩組買家出價爭購，最終以190萬元售出，較開價高22萬元或約13%，以單位實用面積約208方呎計算，呎價約9,135元。

據了解，華貴邨迷你戶放盤寥寥可數，亦鮮有錄得自由市場成交，資料顯示，今年3月華禮樓高層5室，實用面積約385方呎，以316萬元未補價沽出，呎價約8,208元。

堅尼地城南昌大廈高層B室業主盤，實用面積約335方呎，開拍價430萬元，亦獲兩組買家競逐，最後以470萬元沽出，呎價約14,030元。該物業坐落山道，鄰近港鐵香港大學站。

另一項為九龍塘畢架山花園1期5座地下連花園單位及地庫一層雙號車位，單位實用面積約1,035方呎，擁前後花園面積約819方呎，以開價1,180萬元拍出，呎價約11,401元。該單位銀行估價約1,580萬元，最新成交價低約400萬元或約25.3%。

同場亦售出區內又一村花圃別墅雙號車位，推拍價48萬元，被搶高24萬元或約五成，以72萬元賣出，料買家購入作投資用途。

至於拍賣前則賣出旺角黑布街9至23號低層13室連租約單位，成交價約410萬元，以單位實用面積約623方呎計算，呎價約6,581元。