財金官員：港股近期高低起伏　相信能戰勝風雨開拓新市場

本港財金官員出席活動時坦言，近期港股市場確實因為地緣政治、外圍利率和經濟環境等因素經歷高低起伏，但根據歷史的發展經驗，憑着國家的堅實支持和香港自身努力，必定能夠戰勝風雨、不斷發展，故香港必須不斷創新，同時開拓新市場。港府會繼續與本港金融業界合作，積極連接好內地與國際的資本和機遇，推動產品和商業模式的創新，以鞏固及提升香港國際金融中心地位。

他指出，港府和相關的監管機構會與中央各部委緊密聯繫，爭取對方更大力的支持，加快落實更多舉措，近期例如進一步拓展互聯互通標的範圍、在南向通增設人民幣櫃枱、推出國債期貨及A股指數期權，以及讓更多來自中東、東南亞國家和其他地方的國際企業納入南向通等。

他提到，上世紀九十年代初，內地企業進行股份制改革，內地和香港監管機構憑「超前的」視野和創意，開創中資企業來港上市的歷史突破，青島啤酒於1993年成為首家來港上市的國企，此後亦愈來愈多中企來港上市，使香港成為內地企業首選的國際籌融資平台。

他認為，在這個過程中，香港充分發揮內地金融改革開放的「試驗田」和「防火牆」角色，而香港在「一國兩制」下，憑着「背靠祖國、聯通世界」的優勢，匯聚國際頂尖的金融和專業服務，為內地企業提供融資渠道，滿足企業不同發展階段的融資需求，同時有助企業進行體制改革，加快與國際資本市場、治理標準及會計財務匯報的對接，提升其治理水平和競爭力。

他指，現時已有超過1,400家內地企業在香港上市，佔香港上市公司總數超過55%，以總市值來計算，佔港股總市值近八成，交投量更超過八成。