史美倫：當年H股上市屬兩地「摸著石頭過河的大創新」

她指出，90年代初，內地推動國企改革，將國企在港上市，不僅能讓它們獲得發展所需的資金，同時促進國企走上新時代的路程，並提升其企業管治。樂見不少中企在港上市後，走向國際，成為世界知名企業。

她指，在這個發展過程中，香港金融市場也變得更繁榮。港股30年前只有477間上市公司，總市值不足3萬億港元，目前已有逾2,600家上市公司，總市值接近37萬億元，而企業種類亦更多元化，H股大大豐富了本港市場的結構，並提升香港市場的吸引力，讓國際機構及投資者對香港更有興趣，增強香港作為國際金融中心的競爭力，H股上市屬內地及香港互相成就及攜手合作的典範。

另外，港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所在 30 年前H股奠定的基礎上不斷拓展互聯互通，積極致力於提升市場的競爭力、吸引力、效率和透明度，將來會繼續積極推動市場和各項業務發展，充分發揮作為東西方聯繫人的角色。