天鑽三房放盤年半無人吼 劈價逾「3球」 4年貶價近一成

半新盤繼續蝕賣，大埔天鑽三房單位，去年3月放盤，累劈305萬元，終以845萬元沽出，約4年帳面蝕讓約92萬元，期內貶值約9.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺8座低層A室，實用面積約477方呎，兩房間隔，開價728萬元，降價45萬元，以683萬元易手，呎價約14,319元，售價跌穿700萬元，創屋苑同類型兩房戶今年新低。

●中原王秉義指，奧運站維港灣2座高層B室，實用面積約654方呎，套三房間隔，最初開價1,250萬元，現累減162萬元或約13%，以1,088萬元成交，呎價約16,636元，新買家為外區客。

●世紀21富山黃澤龍表示，樂富居屋富強苑E座高層9室，實用面積約645方呎，三房設計，未補價第二市場以598萬元成交，呎價約9,271元，單位業主放盤達一年，累減82萬成交，減幅約12%。

●香港置業余栢稱，藍田滙景花園1座高層F室，實用面積約612方呎，三房間隔，望內園景，獲新盤回流客以860萬元承接，呎價約14,052元，原業主2013年以695萬元購入，帳面獲利約165萬元。

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新界區

●中原楊頌堯稱，大埔天鑽8座高層D室，實用面積約630方呎，三房間隔，去年3月放盤時開價約1150元，議價後以845萬元沽出，呎價約13,413元，新買家為同區換樓客，持貨約4年帳面蝕讓約92萬元，或貶值約9.8%。

●利嘉閣黃嘉仁表示，將軍澳日出康城晉海II的3B座高層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，新買家為換樓客，原業主開價780萬元，累減25萬元，以755萬元易手，呎價約15,408元，約5年帳面虧損189萬元，樓價跌幅達約20%。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳海悅豪園2座低層D室，實用面積約432方呎，兩房間隔，外區上車客睇樓一次即洽購，2月放盤，累減約75萬元，以645萬元成交，呎價約14,931元，原業主持貨不足6年帳賺約7萬元，料蝕使費。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山迎海1座高層F室，實用面積約510方呎，一房連儲物室間隔，享園景及海景，叫價850萬元，放盤4個月，累減35萬元，以815萬元成交，呎價約15,980元，約3年帳面貶值約1%。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山中心1座低層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價650萬元，成交價630萬元，呎價約17,308元，原業主於2006年3月以162萬元買入，持貨約17年帳面獲利468萬元。

●利嘉閣郭建民稱，大圍盛薈2座南翼高層A室，實用面積約741方呎，套三房連儲物室間隔，以1,198萬元易手，呎價約16,167元，原業主2011年以790.3萬元買入，帳面獲利407.7萬元。

●中原溫志樑表示，沙田翠湖花園A座中層4室，實用面積約1,112方呎，套三間隔，開價約1,490萬元，議價後以1,360萬元沽出，呎價約12,230元，新買家為區內換樓客。

●美聯吳偉文指，粉嶺碧湖花園7座極高層單位，實用面積約400方呎，兩房間隔，早前以510萬元放售，獲區內用家議價45萬元，以465萬元承接，呎價約11,625元。

●中原區國健表示，上水名都2座中層E室，實用面積約401方呎，兩房間隔，開價約500萬元，經議價後以470萬元獲承接，呎價約11,721元，新買家為上車客。

●祥益林家倫指，天水圍嘉湖山莊美湖居2座低層A室，實用面積約629方呎，套三房間隔，外區客議價後獲減價20萬元，決定以510萬元購入上址自住，呎價約8,108元。

●天置物業胡永楷稱，屯門豫豐花園12座連天台戶，實用面積約361方呎，連約223方呎天台，兩房改一房，以443萬元沽出，呎價約12,271元，低估價約3.5%，新買家為區內客。

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