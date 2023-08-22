油塘項目「晒冷」盡推特色戶　將軍澳新盤周六首推138伙

新盤繼續成為市場焦點，油塘項目標準單位大賣，發展商乘勢「晒冷」盡推項目32伙特色戶，連天台單位售價453.1萬元起，複式單位「8球」有找。至於將軍澳日出康城樓盤亦敲定於周六(26日)首輪銷售138伙，項目暫錄逾1,550張入票，超額逾10.2倍。

●親海駅II推售全數特色戶 複式入場價798萬

集團執行董事趙國雄表示，是次定價屬於「晒冷價」，由於以招標形式發售需時較長，考慮到市民急切置業需求，單位將以價單形式發售。

他指出，周六銷售單位當中，佔32伙為特色戶，包括上述複式戶型，以及4個連天台單位。至於餘下3個重新推出的標準戶，將以原價再度發售。看到市場過去兩星期的銷售反應，相信今批單位將受到市場歡迎。

長實營業經理陳詠慈表示，項目推出的28個複式單位，均為兩房間隔，按照單位類別劃分為4個價位發售，最低折實售價為798萬元，其餘售價介乎828萬至898萬元，該類特色戶呎價由15,616至17,573元，平均呎價約16,599元。購買該批複式戶買家，可享有車位優先認購權。

而另外4伙連天台單位，折實售價453.1萬至1,292萬元，呎價介乎約17,562至17,994元。若以新價單即整批32伙特色戶計算，折實平均呎價約16,755元。

項目於周二(22日)重新接受認購登記，截收日期為周五(25日)。

●凱柏峰III周六首推138伙 8成以上單位為兩房戶

信置執行董事田兆源表示，當日發售單位以兩房為主，佔比例超過8成。以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後計算，折實平均呎價約16,308港元。

以該付款辦法計算，整批單位折實售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬元，呎價約15,168至17,653元。售價最低為3A座10樓C室，實用面積340方呎，一房間隔；入場呎價最平為3B座10樓E室，兩房間隔採開放式廚房設計，實用面積452方呎。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指出，市場對項目反應熱烈，昨加推108個單位滿足需求。

項目收票理想，招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，超過七成入票人士，有意選購項目兩房單位。

●海茵莊園周六推12伙連儲物室兩房戶 入場費691萬

是次發售的單位實用面積均為428方呎，折實售價最高731.5萬元，整批呎價介乎約16,150至17,091元。

集團(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，該盤上周推出精選單位及全新折扣之後，旋即售出7伙，項目今年已累售264伙，套現約14.6億元。

●啟德HENLEY PARK加推78伙 折實平均呎價2.72萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一批單位實用面積250至609方呎，包括22伙開放式單位，以及56伙兩房連衣帽間及工作間單位，折實售價514.8萬至1,869.66萬元，呎價約20,592至30,975元。其中售價及呎價最低單位均為1B座2樓G室，為實用面積250方呎的開放式戶型。

項目同時上載最新銷售安排，將於周六(26日)推售18伙，實用面積389至609方呎，包括8伙一房連衣帽間及10伙兩房連衣帽間及工作間單位。折實售價793.44萬元起，最低呎價20,397元。

●飛揚第1期再錄成交 至今累售702伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚系列至今累售702伙，套現約35億元。而項目第1期預計將於短期內取得入伙紙，並會停售該批單位以部署現樓再行推售。