中證監李超：香港於國家戰略中將再發揮作用

中國證監會黨委委員兼副主席李超在港出席活動時表示，當前世界政經形勢錯綜複雜，全球經濟面臨較大的下行壓力，國內經濟發展也面臨一些挑戰，但依托內地超大規模市場優勢和強大的抵禦風險能力，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展潛力仍然巨大。對助力中國經濟發展，中證監正堅定不移深化資本市場改革開放，建立規範、透明、有活力吸引力的市場。

他說，香港具備健全的法治制度、高效開放的營商環境，又有背靠內地面向世界的獨有優勢，隨着內地資本市場進一步改革開放，兩地資本市場協同發展、優勢互補的效果將更加彰顯，而香港在國家發展戰略中，將進一步發揮無可比擬的作用。

他指，截至今年7月底，在港上市的內地企業超過1,400間，在港股市場的上市公司數量、市值及成交量佔比，分別超過五成、七成及八成，香港已成為內地企業境外上市的首選地，內地企業亦成為香港股市的中堅力量。

他又指，滬深港通機制打通資本市場雙向開放，創建跨境投資的新模式，而機制開通以來一直擴容及完善結算交易安排。截至7月底，分別為內地和香港市場帶來1.95萬億元及2.34萬億元的增量資金，對於吸引和便利境外資金入市、促進A股市場深化基礎制度改革、改善香港市場流動性等發揮了重要作用。

他提到，內地金融機構走向世界，產品開放在香港「先行先試」。截至7月底，內地有近80家金融機構在港設立子公司。隨着交易所買賣基金(ETF)互聯互通、跨境理財通等推出，QFII落地完善，令香港逐步成為中資資本的匯集之地。

他又說，內地與香港資本市場在過去30年可以實現互利共贏，在於堅定落實「一國兩制」管治方針，並堅持深化改革開放、市場化、法制化及國際化的發展方向。兩地監管機構多年來保持密切且順暢的合作關係，具備良好的跨境監管及執法的合作基礎，特別是滬深港通開通之後，內地與香港的監管機構建立了全方位的聯絡機制。

李超預告，未來會不斷推動兩地資本市場合作，例如發揮香港作為中國企業投融資作用，推動更透明、高效及順暢的境外上市機制、推出更多有代表性的綠燈案例。同時會完善及擴大互聯互通機制，包括推動大宗交易、房地產信託基金(REITs)等產品納入互聯互通，便利境外中長期資金入市。另外，也會加大兩地產品雙向開放力度，支持香港推出國債期貨等產品，豐富離岸市場的風險管理工具，以鞏固及提升香港作為風險管理中心的地位。他相信，香港明天會更繁榮穩定，並將再創新的輝煌。