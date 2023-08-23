【東方日報產評】港零售逆境未完　謀變革創新求存

3年非一般的疫情，打沉了香港零售業，也改變了消費者的消費模式，不少零售額由線下轉型至線上，加上邊境開放後，香港人瘋狂外遊，頓令盛夏的零售旺季不太旺，從黃金地區的商舖租務仍遠未復舊觀，可見一斑。零售業要安度逆境，不能再期望靠政府大開庫房推保就業等救助，得認真思考行業環境的轉變，在經營上變革創新，方有望重新找到增長的起點。

疫情期間，嚴格的防疫措施令不少零售企業從此退場，不少從業員亦因此轉行。如今疫情已成過去，經濟重啟，零售業遇到的一大問題，就是人手不足。數據顯示，零售從業員人數約24萬人，職位空缺達4萬個，空缺率達雙位數字。零售企業要留住人才，改變員工福利，提升薪酬，加強競爭力，實不可少。

問題是，同時整個零售業增長與市場預期有落差。最新有會計師行預計，今年下半年零售業景氣可能會遜於上半年，全年計零售額增長不到兩成。要知道，去年香港的零售額在疫下比較基數甚低，今年增長遜色，顯然難以支持零售業大肆擴張，反而會有不少企業因行業逆境尚未見到盡頭，被迫再縮減經營規模。

造成這個局面有多個因素。首先，疫下消費者的消費習慣改變，部分零售額由傳統商店轉到網絡平台，致傳統零售無法重現昔日的榮景。其次，不少港人在疫後到外地旅遊花費，且兩地交通日趨便利，亦多了港人周末到內地消閒娛樂，故本地零售市道至今仍今非昔比。

再講，香港逾700萬人口，零售表現相對穩定，增長靠旅客帶動。偏偏第三季以來內地經濟增長有失速之虞，內地訪港豪客減少，整體數量亦不復疫前高峰，一批過去專門靠做內地旅客生意的零售商舖自然難以生存。

疫情的非常時期港府大開庫房，推保就業及消費券，惟如今疫情過去，庫房財赤大增，地產及金融業稅收不樂觀，斷不能繼續以公帑來刺激消費，得靠業界自力更生，尋找出路。

基本上，網絡零售增長潛力仍可觀，傳統零售業得善用科技與社交平台等新途徑來發掘更多新顧客，提升效率和降低成本結構。針對內地旅客的轉變，如水貨客與豪客都少了，取而代之是更多來尋求個人興趣、理性消費的年輕旅客，零售商得發掘自身產品的獨特性，開拓更多針對不同對象的多元產品，並加強在兩地平台宣傳，以吸引新的客戶群，甚至是從單純一買一賣的銷售，轉向更專業化的服務經營。在這些方面，也得靠業界更主動積極與港府緊密聯繫，多辦盛事和展覽，吸引多元化旅客訪港，始終香港的旅遊與運輸基建是區內數一數二，得對自身競爭條件保持信心，關鍵在於各方參與者有否設法善用並加以經營。

當然，以數碼化重塑零售業經營之道，是未來行業重納增長軌道的重要出路。利用大數據分析、智能化與機械化，應對人手短缺等問題，強化銷售預測，優化供應鏈與配送，打破地域限制，推動產品創新、用戶增長，體驗升級，能為行業創造更多不可能，這也是數碼新經濟時代，零售業界必須要有的抗逆思維。