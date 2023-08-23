陳樂怡：內地啤酒股值得關注

內地5年期貸款市場報價利率(LPR)意外不變，再次向市場潑冷水。投資者期望內地盡快推出強力措施穩定經濟，然而官方態度維持克制。與此同時，內房危機繼續發酵，對地方財政形成較大壓力。不過，恒生指數已跌至估值偏低水平，處於超賣狀態，或會出現短暫反彈。本周宜關注聯儲局主席鮑威爾出席Jackson Hole全球央行年會，市場預期將會釋出鴿派信號，暗示加息周期已到尾聲，但礙於通脹仍高出官方目標，預計利率將會維持在高位一段時間。

福耀績優可吼 上望41元

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)