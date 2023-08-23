陳樂怡：內地啤酒股值得關注
2023年08月23日 05:00
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內地5年期貸款市場報價利率(LPR)意外不變，再次向市場潑冷水。投資者期望內地盡快推出強力措施穩定經濟，然而官方態度維持克制。與此同時，內房危機繼續發酵，對地方財政形成較大壓力。不過，恒生指數已跌至估值偏低水平，處於超賣狀態，或會出現短暫反彈。本周宜關注聯儲局主席鮑威爾出席Jackson Hole全球央行年會，市場預期將會釋出鴿派信號，暗示加息周期已到尾聲，但礙於通脹仍高出官方目標，預計利率將會維持在高位一段時間。
啤酒股方面，華潤啤酒(00291)第二季度次高端及以上的產品銷量增長強勁，利潤表現對辦。不過，公司績後股價走勢維持反覆向下，主要由於投資者憂慮內地消費疲弱，對於啤酒行業高端化提出疑慮。事實上，受累於天氣欠佳、需求弱及對比基數高，潤啤7至8月啤酒銷量料下跌。公司估計第四季才可能有較多刺激消費措施，推動市場復甦，維持全年目標銷量錄正增長。預計第三季銷量表現會較弱，但上半年業績印證中長線高端化大方向不變，喜力有望維持較快的增長，與此同時白酒品牌下半年將有多項新產品推出，公司發展仍然值得關注。
福耀績優可吼 上望41元
個股推介方面，福耀玻璃(03606)第二季業績勝預期，毛利率按季改善，主要得益於全景玻璃滲透率上升、規模效應增加及成本費用控制加強。上半年高附加值產品佔比提升，推動單價向上。隨着原料、能源成本及運費下降，下半年復甦有望加快。現價對應2023財年預測市盈率16.1倍，低於5年均值。向上阻力位為41元，跌穿支持位31元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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