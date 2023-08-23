陳錦興：中海油估值具吸引力　上望阻力位...

中海油上半年油氣銷售收入1,517億元人民幣；淨利潤638億元人民幣，按年倒退11.3%；派中期股息0.59港元，按年下降15.7%。整體屬符合預期。油氣淨產量達3.3億桶，增8.9%，期內勘探及生產利潤為610億元，按年減少13.2%。

管理層對下半年油價謹慎樂觀，可達到每桶80美元，主要受惠於俄羅斯和石油出口國組織及盟友(OPEC+)的供應限制，以及頁岩油活躍鑽井數量下降等。此外，下半年隨着內地新項目投產，相信國內產量佔比會加大。2025年前，公司增產動力主要來自圭亞那和巴西項目，還有國內渤海、南海東部地區。

派息方面，中海油處於投資增加的成長期，須保持強勁的投資規模，以支持油氣產量的快速平穩上升，因此派息視乎自由現金流的情況，不過管理層仍堅持全年每股股息不低於0.7元、派息率不低於40%的承諾。

以現價及不少於0.7港元每股派息計，未來中海油的息率約為6%，而相對穩定的油價及產量增速，其盈利能見度也較高，加上股本回報率逾20%及市賬率低於1，估值具吸引力。建議12.5港元買入，上望阻力位15元，跌破支持位11.5元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)