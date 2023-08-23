道指跌174點　紐油失守80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.3%，報103.61；港匯見7.8373；離岸人民幣(CNH)報7.3046；美元兌日圓處145.75；歐元報1.0848，英鎊報1.2731。金價處1,898.1美元。布油報83.9美元，紐油報79.67美元。比特幣(Bitcoin)跌0.5%，報2.6萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指收報34,288點，跌174點或0.51%；標指收報4,387點，跌12點或0.28%；納指收報13,505點，升8點或0.06%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,646點，跌145點或0.82%。

●8月恒生指數夜期收報17,655點，跌83點，低水136點，成交16,160張。

●紐約期油收報每桶79.64美元，跌0.48美元或0.6%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.03美元，跌0.43美元或0.5%。

●紐約期金收報每安士1,926美元，升3美元或0.2%。

●英國富時100指數收報7,270點，升12點或0.18%；德國DAX指數收報15,705點，升102點或0.66%；法國CAC指數收報7,240點，升42點或0.59%。

●舜宇光學中期少賺67%，不派息。

●恒地中期多賺24%至逾59億元，派息0.5元。

●太古賣美國可樂業務派特別息，A股派8.12元、B股派1.624元。

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