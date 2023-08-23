英偉達績前被調高目標價　唯一「死穴」竟然係...

人工智能(AI)晶片股王英偉達(NVIDIA)今年股價升超過2倍，該股即將公布業績，華爾街分析員預期旗下AI晶片H100及相關產品繼續大賣，有券商甚至將英偉達的目標股價抬至1,000美元，即較現價再升超過一倍。然而，科技界巨人特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)點出英偉達的「死穴」，未來可能面對「供應」的問題。

在英偉達公布第二季業績前夕，滙豐、KeyBanc資本市場及BMO資本市場等公司紛紛調高該公司目標價，反映投資者對AI相關產業的樂觀看法。然而，有外媒認為，英偉達未來將面臨的問題可能不是來自需求，而是供應。市場也期望英偉達在今份業績上，會顯示出處理AI服務晶片強大需求的能力。

馬斯克在上月中的Tesla第二季業績報告中表示，擔心英偉達難以趕及製造出足夠的GPU，並透露Tesla使用非常多的英偉達硬件，直言「有幾多，要幾多」。又指英偉達的供貨能力，未能滿足全部客戶的需求，導致客戶要自己尋求解決方法。他直言，如果英偉達能夠供應足夠GPU，Tesla可能不需要自行投資超級電腦「Dojo」運算平台了。