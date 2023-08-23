華為被指建秘密晶片網避美制裁　並獲政府2340億金援

外媒報道，半導體行業協會(SIA)示警，中國電訊設備商華為目前正在中國各地構建一系列秘密半導體製造設施，並指至少收購了兩家現有工廠，且正興建至少3座工廠。

SIA稱，華為去年開始涉足晶片生產，並從政府及其發源地深圳獲得了約300億美元(約2,340億港元)的國家資金。若然SIA所言屬實，華為以其他公司的名義建設和購買設施，而不披露其參與情況，華為或許能夠繞過美國的制裁，間接購買美國晶片製造設備和其他被禁的產品。

對此，美國商務部的工業和安全局表示，正在監控事態發展，並準備在必要時採取行動。

美國商務部於2019年將華為列入實體名單，命令未經批准的美國公司不得銷售產品和技術給華為。中方就單邊制裁表示堅決反對，並敦促美方停止錯誤做法。

中國正注入巨額資金支持國內半導體行業發展。據SIA估計，該國至少有23個製造設施正在建設中，到2030年計劃投資超過1,000億美元。該組織料到2029年或2030年，中國有望擁有全球老一代半導體，即採用28納米或45納米技術製造的半導體一半以上產能。