中國歐盟商會：內地急須就如何重振經濟傳達清晰信息

外媒報道，中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China, EUCCC)總裁Jens Eskelund表示，中國需要就計劃如何重振經濟，以及令外國商界感到不安的國安打壓行動，提供明確信息。

Eskelund表示，外界對中國的走向存在疑問，因此當務之急是要着手解決這些不確定性。「我們認為，未來幾個月對於重建人們對中國未來發展軌迹的信心，實際上是非常重要。」

兼任丹麥航運巨頭馬士基大中華區及東北亞首席代表的Eskelund表示，認為中國正不斷發展，又指不是所有情況都會永遠持續急升，增長率將在某個時間點放緩。

他補充指，雖然認為經濟衰退的可能性不大，但內地應該優先考慮提振消費，並進一步就模棱兩可的立法釐清，例如削弱外國企業信心的全面反間諜法。「我們對政府的建議是，在這些問題上盡量清晰，以提供堅實的警戒線，讓我們知道必須遵守。」

他又提到，雖然該商會成員中未出現歐洲企業大規模外流，但需求疲弱和地緣政治環境不穩定，已令企業重新評估供應鏈。同時，歐洲領導人也強調要降低與中國經濟關係的風險。

Eskelund指，「我們的利益與中國的私營企業非常一致。在很多方面，我們不認為在中國企業和外國企業之間存在分歧，而是私營和國有企業之間。」他稱，希望見到私營企業獲准與國有企業公平競爭及參與，有真正的公平競爭環境。

中國外交部書面聲明表示，中國市場帶來巨大增長潛力及機遇，中國將繼續擴大市場准入、並整體優化商業環境，以及按法例保障企業權利及利益。