晶片封裝技術定勝負　英特爾斥546億增產能

英特爾(Intel)為了重奪半導體行業龍頭寶座，近期大力擴張高階晶片封裝產能。外媒報道，英特爾計劃在馬來西亞擴建新廠，預計在2025年將封裝產能提高4倍。屆時馬來西亞將擁有6座英特爾的封裝廠，榮登美國本土以外最大封裝基地。

晶片封裝技術推進能力，已成為晶片競賽成功的關鍵。除了台積電宣布將會在苗栗設立先進晶片封裝廠，英特爾也投資70億美元(約546億港元)，在馬來西亞大力擴張高階晶片封裝產能。外媒引述英特爾副總裁Robin Martin表示，馬來西亞將成為英特爾最大的3D晶片封裝生產基地，重要的晶片封裝、組裝和測試工序都會在當地進行。目前馬來西亞廠有1.5萬名員工，當中40%的人力就在晶片設計中心。

目前，英特爾的3D晶片封裝技術，主要在美國俄勒岡州開發，主要生產基地在新墨西哥州。為了搶回市場龍頭地位，英特爾在馬來西亞大力擴張，除了正在檳城興建的先進3D晶片封裝工廠外，也在居林增建1家晶片組裝和測試工廠。英特爾正與多個客戶洽談，即使客戶不使用英特爾代工服務生產晶片，也願意提供晶片封裝服務。

據報，英特爾打算以先進的晶片封裝技術，將不同類型的晶片組合到一個封裝中，以提高運算能力並降低功耗。英特爾透露，亞馬遜、思科及美國政府已承諾使用其先進的封裝技術。英特爾亦打算在最新的個人電腦中央處理器(CPU)中使用該技術，市場預計該款CPU將於今年開始出貨。

市場過往認為晶片封裝環節，不及晶片設計及製造般重要。然而，隨着生成式人工智能(AI)熱潮興起，晶片封裝技術的高低，已成為晶片競賽中的關鍵領域，促推了市場對先進晶片封裝的興趣。根據Yole Intelligence的數據，2022年先進晶片封裝服務市場價值為443億美元。預計從2022年起，每年複合年增長將達到10.6%，預估到2028年，該產業價值將達到786億美元。