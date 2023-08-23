法國外貿銀行：中國房產陷困境　唯一解決方式係...

中國房地產陷入困境，法國外貿銀行（Natixis）研究報告指，房地產泡沫破裂從來不是孤立的事件，而是會引發一系列的連鎖影響。中國的房地產行業不是靠海外借貸來擴大規模，而是靠國內儲蓄融資。除非中國家庭決定拋售中國資產，否則避險環境下「急停」的風險是比較有限的，中國面臨國際收支危機的風險非常低。

報告提到，中國走出危機的唯一方式是慢慢調整房地產市場的供應量和價格。其實這個過程已經開始了，由於房價前景黯淡對投資需求產生一定影響，房地產固定資產投資呈現兩位數負增長。其次，價格管道也在快速發揮作用，生產者價格一年下降了5%左右。生產者價格整體通縮也開始傳導至消費價格，今年7月，中國消費者價格指數(CPI)首次出現負增長。

報告指出，接下來是在吸收房地產過剩供應的過程中，中國政策制定者能否避免或妥善處理其帶來的痛苦。儘管「三道紅線」已經暫時放寬，但因住房需求大幅下降，開發商不願再投資和建設更多，也就不再需要增加槓桿，即使約束暫時放寬也難以起到推動作用。當前房地產固定資產投資的兩位數下降有助於減少未來的供應，但還不足以完全吸收房地產過剩的產能。這意味着調整剛剛起步，可能需要數年的時間才能看到成果。

為了停止惡性循環，報告建議中國政策制定者可能需要更加關注有機會復甦的因素，例如房地產市場的情緒，但不要試圖逆勢而行，房價放緩就是趨勢之一。事實上，中國人口總數出現下降，平均家庭規模已經非常低，無法再縮小。另邊廂，開發商倒閉對金融系統的外溢影響應該是最值得注意的風險。除了恒大、碧桂園外，大型資產管理公司中融信託對散戶的信託產品出現逾期兌付，揭開了房地產困境和影子銀行之間的危險聯繫，引發了人們對房地產泡沫破裂不僅會對實體經濟產生影響，對金融部門也會的擔憂。因此，金融系統的穩定性是中國決策者在調整中國經濟以應對房地產行業萎縮時的另一個關注點。

由於金融穩定性風險來得更快、影響更廣，其中許多風險難以控制，報告認為，中國新成立的監管機構（擁有更廣泛的權力）必須制定一項計劃，準備在銀行體系發生存款擠兌或其他形式的不信任時對系統進行干預。這也可能適用於金融體系的其他部分，例如最後的貸款人難以直接干預的情況下，特別是影子銀行。總而言之，房地產泡沫破裂帶來的結構性後果，例如經濟增速放緩和通縮壓力無法避免，但當務之急是，中國政策制定者應該關注減少可能會對金融部門產生的外溢效應，進行壓制系統性風險。等待的時間愈長，可能需要的成本就愈高。