報告：64%消費者擬以金融科技方式進行信貸活動

信貸資料服務機構環聯發布最新一季的消費者脈搏調查報告結果顯示，大部分消費者的家庭財務狀況較預期好或符合預期，而家庭收入則有所增加或維持不變。近三分之一（29%）受訪者表示家庭財務狀況比預期好，44%則表示其家庭財務狀況符合預期。此外，55%受訪者表示過去三個月家庭收入穩定，28%消費者則表示家庭收入有所增加。

香港金融科技行業在疫情期間逆勢而上。調查結果顯示，56%的消費者表示持有由金融科技公司或虛擬銀行所發行的貸款或信用卡，更有64%的消費者計劃在來年透過金融科技公司或虛擬銀行進行信貸活動，預期相關信貸產品的數字將會進一步上升。

在申請數碼貸款時，29%受訪者偏向選用現時所持有帳戶的傳統銀行，22%則表示會選擇其他傳統銀行或金融機構，反映信貸市場仍然由傳統銀行主導。同時，消費者亦尋求其他貸款渠道，有24%受訪者表示傾向透過金融科技公司、虛擬銀行、數碼銀行及新型銀行申請新數碼貸款，而24%消費者指將會向提供最低利率的金融機構申請數碼貸款。

環聯最近的Z世代研究及2023年第一季信貸行業分析報告所示，在虛擬銀行的私人貸款及無抵押循環貸款的新增宗數中，分別有22%及30%均來自Z世代消費者，反映Z世代成為了虛擬銀行的主要目標客群。

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示，現今的消費者行為受數碼時代、不斷變化的金融環境及全球疫情所影響，而對Z世代的影響尤其明顯。隨着科技繼續重塑金融服務業，金融科技公司及虛擬銀行在推動普及金融及滿足香港消費者不斷變化的需求上亦發揮着重要的作用。