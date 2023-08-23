Nike股價9連跌史上最慘 又係內地消費復甦乏力累事...

外媒報道，由於憂慮中國消費市道復甦乏力，以及商品庫存增加繼續影響整個運動服行業的盈利能力，Nike股價創下最長連跌紀錄。

Nike周二(22日)下跌1.36%至101.46美元，連續第9個交易日下跌，是自1980年12月進行首次公開招股(IPO)以來的最長連跌。Nike客戶、運動服裝零售商迪克體育用品公司(Dick's Sporting Goods)的季度業績令人失望，並下調今年盈利預測，部分原因是其商店盜竊案增多。在迪克公布業績後，Nike股價隨即下滑。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，投資者正意識到中國增長將放緩，還意識到中國不會像過去做那麼多事情去刺激經濟。

Nike此輪股價插水已經使其市值蒸發近130億美元(約1,014億港元)，目前其市值為1,550億美元。即使在最近股價暴跌之前，Nike也未能跟上大市上漲步伐。

耐克在六月下旬發布的最新季度業績中公布的每股收益僅低於分析師的預期，這表明該公司仍在努力以折扣方式出售多餘庫存。它對今年的展望也未能贏得華爾街的支持。

有分析師對Nike給予「跑贏大市」評級。Nike獲得25個「買入」評級，11個「持有」評級，5個「沽售」評級，分析師平均目標價為127美元，意味該股明年潛在回報約26%。