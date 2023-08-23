外資逃離A股　呢隻股份一周多遭拋售62億人幣...

中國刺激政策預期未兌現、復甦疲軟及人民幣貶值等因素影響，外資踏入8月以來撤離A股，當中備受外資青睞的貴州茅台成為拋售的目標。儘管外資持倉佔A股總市值比重不足4%，但由於偏好消費、新能源等領域權重股，故外資的流向左右指數走勢和市場情緒。

外媒統計，截至周二(22日)外資已連續12天通過陸股通淨賣出A股，為紀錄最長，累計淨賣出近675億元人民幣。8月7至18日數據顯示，貴州茅台、隆基綠能、招商銀行、五糧液和中國平安為北向資金淨賣出最多的股票，其中貴州茅台淨賣出約62億元人民幣。

深圳市前海建泓時代資產管理的投資總監趙媛媛表示，中國經濟數據和信託暴雷削弱國際投資者，人民幣貶值也會加速外資流出，一般會賣自己持倉多的核心資產。她認為，人民幣短期貶值態勢應該不會逆轉，短期內不建議投資者參與外資重倉股票。

招商證券也發表報告稱，外資流出增加A股短期擾動，但從歷史上看，外資大幅淨流出情況一旦轉向，A股往往會站穩。儘管外資整體淨流出，但部分行業如非銀金融、通信等仍錄得淨流入。