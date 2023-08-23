【高盛推介】騰訊重上320元後再跌 資金積極吸納
2023年08月23日 13:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於本周一跌至310港元水平後，昨日(22日)反彈升約0.3%，今日(23日)早段繼續上升，開市隨即重上320元水平，但及後升幅收窄並倒跌。現報318.4元，跌約0.2%。騰訊公布，昨日於聯交所回購125萬股，涉資4.01億元。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,610萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水買入，錄得約2.3億元資金淨買入。
投資者如看好騰訊，認購證方面的高敏感度選擇可留意低街貨騰訊購(19275)。輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊購(17302)。低面值選擇可留意高槓桿騰訊購(18132)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(64824)，遠牛選擇可留意騰訊牛(62938)，與現價有約25及30元收回距離。
騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿8.3倍，高敏感度、低街貨。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿10.5倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購18132，行使價380.2元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.8倍，低面值、高槓桿。
騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.6倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊52625，收回價333元，行使價336元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，近熊。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，遠熊。
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