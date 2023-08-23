【高盛推介】友邦上試70元水平 周四公布業績
2023年08月23日 14:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險昨日(22日)升約1.3%，今(23日)早繼續上升，追回早前部分跌幅。早上高開約0.7%後升幅持續擴大，最高見69.95港元。現報69.8元，升約2.3%，表現跑贏大市。友邦將於明日(24日)公布今年中期業績，市場料受惠於香港離岸業務的復甦，其新業務價值介乎18.8億美元至20.73億美元，按年上升22.4%%至35%。
觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於本周一錄得約340萬元後，本周二獲資金轉向沽出。淡倉於上周四及上周五共錄得約170萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意友邦購(25504)。中長年期選擇可留意友邦購(18983)。低面值選擇可留意高槓桿友邦購(19059)。牛證方面可留意友邦牛(51359)，與現價有約15元收回距離。
友邦購25504，行使價74.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、行使價80元以下產品最高槓桿。
友邦購18983，行使價80.85元，2024年6月25日到期，實際槓桿6.2倍，中長年期、時間值損耗較低。
友邦購19059，行使價90.05元，2024年1月26日到期，實際槓桿10.7倍，低面值、高槓桿。
友邦牛51359，收回價55元，行使價54.4元，換股比率100，槓桿比率4.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、高槓桿。
友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率3.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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