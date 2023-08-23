全球投資者年內斥156億投資日本酒店　看好有何原因？

日本旅遊業在疫情過後急速復甦，在迎來觀光客回流的同時，亦吸引了全球投資者的目光，在當地掀起酒店投資熱潮。外媒引述MSCI Real Assets統計，今年以來，外資共斥20億美元(約156億港元)投資日本酒店，為亞洲商業地產之冠；2022年全年投資額亦達14億美元(約109億港元)。

報道指，酒店投資興旺歸因於遊客對住宿需求強勁，加上住宿價格上漲，造就了理想的投資環境。在通脹高企的環境下，酒店可以即時改變住宿價格，反觀其他投資標的，如公寓、辦公室和倉庫等租賃費用可能數年鎖定在偏低水平。最重要的是，日圓疲軟使日本對於遊客和投資者，增添多一份吸引力。

報道引述資料顯示，赴日觀光客的開銷主要花在住宿上，加上日本開始邁向通脹，這些因素有望成為日本酒店業的增長驅動力。

台北私募股權基金Envision投資管理公司表示，該基金正積極尋找併購機會。隨着日本旅客數量增加，相信酒店市場能夠持續增長並趨多元化，滿足不同類型的住宿需求。Envision專注於日本和台灣的增值房地產投資。黑石(Blackstone)日本房地產主管Daisuke Kitta亦曾表示，日本酒店是他併購的「清單首選」。

上月中，由高盛資產管理公司、阿布達比投資局、新加坡SC資本夥伴公司組成的財團，以約9億美元收購了27 個在日本的度假村酒店的投資組合；加拿大私募公司BentallGreenOak亦同意買下福岡的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton)；KKR和香港的基滙資本(Gaw Capital)於3月宣布，收購東京凱悅酒店(Tokyo Hyatt Regency)。