道期漲逾百點　美國8月製造業PMI將公布

2023年08月23日 16:15
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    美匯指數報103.62；港匯見7.8403；離岸人民幣(CNH)報7.2984；美元兌日圓報145.40；歐元處1.0825；英鎊報1.2727。金價報1,903美元。油價跌0.6%，布油報83.55美元，紐油處79.17美元。比特幣升0.86%至26,067美元。道指期貨升101點。
    焦點數據：
    21:45 美國8月製造業採購經理指數
    21:45 美國8月綜合採購經理指數
    21:45 美國8月服務業採購經理指數
    22:00 美國7月新屋銷售
    ●恒生指數收報17,845點，升54點或0.31%，成交842.2億港元。安踏體育績後有追捧，股價飆9.72%，是表現最佳藍籌。https://reurl.cc/94jYyV
    -泰國連鎖超市Big C下月進軍香港，尋求第4季雙重上市。其行政總裁透露，Big C已收購連鎖雜貨店AbouThai(阿布泰)。
    -TVB與騰訊視頻簽合作框架協議。
    -螞蟻與廣東省數據管理局簽訂框架合作協議。
    -菜鳥在港用戶突破260萬，每3人有1人曾使用服務。
    ●滬深三大指數下挫。滬綜指收報3,078點，跌41點或1.34%；深成指報10,152點，跌222點或2.14%；創業板指數報2,038點，跌47點或2.3%。https://reurl.cc/o7noXj
    內地經濟：
    ●內地網傳存款過百萬將被凍結戶口，人行火速闢謠。
    https://reurl.cc/2L2kVX
    ●外資逃離A股，呢隻股份一周多遭拋售62億人幣...
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    ●內地「房住不炒」須長期堅持？官媒發文闡述睇法...
    https://reurl.cc/jDNj4y
    ●官媒：內地商業銀行存款利率或下調。
    ●法國外貿銀行：中國房產陷困境，唯一解決方式係...
    https://reurl.cc/8jKZab
    ●中國歐盟商會：內地急須就如何重振經濟傳達清晰信息。
    香港經濟：
    ●報告：64%消費者擬以金融科技方式進行信貸活動。
    外地經濟：
    ●全球投資者年內斥156億投資日本酒店，看好有何原因？
    https://reurl.cc/qLxjqR
    企業消息：
    ●Nike股價9連跌史上最慘，又係內地消費復甦乏力累事...
    https://reurl.cc/94jYq8
    ●英偉達期權預示績後股價波動達11%，大過歷史平均值。
    ●英偉達績前被調高目標價，唯一「死穴」竟然係...
    https://reurl.cc/N0kmLp
    ●晶片封裝技術定勝負，英特爾斥546億增產能。
    ●高盛敦促更多員工「蒲頭」，每周返辦公室工作5日。
    ●WeWork認股證交易價極低，遭紐交所暫停交易及啟動除牌程序。