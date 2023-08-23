道期漲逾百點 美國8月製造業PMI將公布
2023年08月23日 16:15
東網電視更多新聞短片
美匯指數報103.62；港匯見7.8403；離岸人民幣(CNH)報7.2984；美元兌日圓報145.40；歐元處1.0825；英鎊報1.2727。金價報1,903美元。油價跌0.6%，布油報83.55美元，紐油處79.17美元。比特幣升0.86%至26,067美元。道指期貨升101點。
焦點數據：
21:45 美國8月製造業採購經理指數
21:45 美國8月綜合採購經理指數
21:45 美國8月服務業採購經理指數
22:00 美國7月新屋銷售
●恒生指數收報17,845點，升54點或0.31%，成交842.2億港元。安踏體育績後有追捧，股價飆9.72%，是表現最佳藍籌。https://reurl.cc/94jYyV
-泰國連鎖超市Big C下月進軍香港，尋求第4季雙重上市。其行政總裁透露，Big C已收購連鎖雜貨店AbouThai(阿布泰)。
-TVB與騰訊視頻簽合作框架協議。
-螞蟻與廣東省數據管理局簽訂框架合作協議。
-菜鳥在港用戶突破260萬，每3人有1人曾使用服務。
●滬深三大指數下挫。滬綜指收報3,078點，跌41點或1.34%；深成指報10,152點，跌222點或2.14%；創業板指數報2,038點，跌47點或2.3%。https://reurl.cc/o7noXj
內地經濟：
●內地網傳存款過百萬將被凍結戶口，人行火速闢謠。
●外資逃離A股，呢隻股份一周多遭拋售62億人幣...
●內地「房住不炒」須長期堅持？官媒發文闡述睇法...
●官媒：內地商業銀行存款利率或下調。
●法國外貿銀行：中國房產陷困境，唯一解決方式係...
●中國歐盟商會：內地急須就如何重振經濟傳達清晰信息。
香港經濟：
●報告：64%消費者擬以金融科技方式進行信貸活動。
外地經濟：
●全球投資者年內斥156億投資日本酒店，看好有何原因？
企業消息：
●Nike股價9連跌史上最慘，又係內地消費復甦乏力累事...
●英偉達期權預示績後股價波動達11%，大過歷史平均值。
●英偉達績前被調高目標價，唯一「死穴」竟然係...
●晶片封裝技術定勝負，英特爾斥546億增產能。
●高盛敦促更多員工「蒲頭」，每周返辦公室工作5日。
●WeWork認股證交易價極低，遭紐交所暫停交易及啟動除牌程序。