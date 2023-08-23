道期漲逾百點　美國8月製造業PMI將公布

美匯指數報103.62；港匯見7.8403；離岸人民幣(CNH)報7.2984；美元兌日圓報145.40；歐元處1.0825；英鎊報1.2727。金價報1,903美元。油價跌0.6%，布油報83.55美元，紐油處79.17美元。比特幣升0.86%至26,067美元。道指期貨升101點。

焦點數據：

21:45 美國8月製造業採購經理指數

21:45 美國8月綜合採購經理指數

21:45 美國8月服務業採購經理指數

22:00 美國7月新屋銷售

-泰國連鎖超市Big C下月進軍香港，尋求第4季雙重上市。其行政總裁透露，Big C已收購連鎖雜貨店AbouThai(阿布泰)。

-TVB與騰訊視頻簽合作框架協議。

-螞蟻與廣東省數據管理局簽訂框架合作協議。

-菜鳥在港用戶突破260萬，每3人有1人曾使用服務。

內地經濟：

●內地網傳存款過百萬將被凍結戶口，人行火速闢謠。

●外資逃離A股，呢隻股份一周多遭拋售62億人幣...

●內地「房住不炒」須長期堅持？官媒發文闡述睇法...

●官媒：內地商業銀行存款利率或下調。

●法國外貿銀行：中國房產陷困境，唯一解決方式係...

●中國歐盟商會：內地急須就如何重振經濟傳達清晰信息。

香港經濟：

●報告：64%消費者擬以金融科技方式進行信貸活動。

外地經濟：

●全球投資者年內斥156億投資日本酒店，看好有何原因？

企業消息：

●Nike股價9連跌史上最慘，又係內地消費復甦乏力累事...

●英偉達期權預示績後股價波動達11%，大過歷史平均值。

●英偉達績前被調高目標價，唯一「死穴」竟然係...

●晶片封裝技術定勝負，英特爾斥546億增產能。

●高盛敦促更多員工「蒲頭」，每周返辦公室工作5日。

●WeWork認股證交易價極低，遭紐交所暫停交易及啟動除牌程序。