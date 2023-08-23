電視廣播半年虧損4.06億　不派中期息

業績公告顯示，期內，TVB的香港電視廣播收入按年增長5.39%至6.28億元，惟EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前虧損)按年擴大2.16%至2.14億元，因為沒了政府發放的一次性工資補貼。反觀OTT業務(myTV SUPER)雖然收入下跌0.85%至1.67億元，但錄得EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年增長40.24%至3,634.3萬元。

TVB提到，自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本以來，於降低成本方面取得重大進展。6月底全職員工3,599名，比去年12月底減少6.61%，上半年集團的總務及行政開支按年減少12.76%，而所產生內容開支則按年減少11%或7,700萬元。上述節流措施的成效將於今年下半年及後續期間的財務業績進一步反映，而集團亦將於今年餘下時間繼續加大力度節省成本。

另外，公司續稱，隨着多部合拍劇及同步劇計劃於今年下半年在內地製作或播出，包括根據3月和8月分別與優酷和騰訊視頻簽署的內容供應協議，預計上半年按年倒退22.42%的中國內地業務分部收入，下半年將錄得強勁反彈，全年實現收入增長。

電子商貿業務方面，上半年收入按年減少41.13%至2.71億元，主要由於抗疫必需品、雜貨及家庭日用品的需求減少，以及香港消費者回歸傳統購物習慣令網上購物整體需求受挫。不過，由於公司專注銷售利潤率較高的產品，加上間接成本減少，電商EBITDA虧損按年縮窄46.89%至2,168.9萬元。