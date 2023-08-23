【收市開Show】港股仍易跌難升 好友要留神？
2023年08月23日 16:35
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港股連升第2日，恒指周三(23日)低開28點後走勢反覆，最多升209點，觸及萬八關即刻打回頭，收市表現已經無乜動力，報17,845點，升54點。港股又升少一截，加上成交又唔配合，港股仍然易跌難升？現水平支持力度有幾大？
體育用品股個別發展，安踏(02020)中期純利多賺32.3%至47.5億元人民幣，派息82港仙，FILA經營溢利率升至30%，股價抽高近一成；另外，特步(01368)派成績表，中期多賺12.7%，主品牌收入增長10.9%至54.3億元。毛利率按年升0.9個百分點至42.9%，中期息派13.7港仙，股價今日先升後回；雖然中央谷內需，但市道不似預期下，有貨要趁彈鬆綁？
藍籌股舜宇光學(02382)績後捱沽，中期少賺近68%至4.37億元人民幣，收入下滑15.87%至142.79億元，毛利率縮約5.9個百分點至14.9%，不派中期息。舜宇股價四連跌兼一度創逾四年半新低，業績未理想而且走勢不斷向下，有貨都要忍痛放棄？
石藥集團(01093)同樣派中期業績，半年純利29.7億元人民幣，按年持平，中期息每股派14港仙，增加四成；期內收入160.8億元，按年升3%，但毛利則下跌0.9%至112.4億元，上半年研發費用達23億元，增加22.3%，約佔成藥業務收入的17.8%，公布業績後股價偏軟，加上內地正針對醫藥行業進行打貪，醫藥股不宜沾手？
美團(03690)將於本周四(24日)派成績表，市場預料中期業績由虧轉盈，第二季度收入爲669.93億元人民幣，按年升31.52%；經調整盈利淨額介乎92億至108億元。美團績前回吐，股價亦從7月底150元高位開始會吐，8月至今跌約11%，股價有冇機會靠業績反彈？績前又值唔值得追入？
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