【收市開Show】港股仍易跌難升　好友要留神？

港股連升第2日，恒指周三(23日)低開28點後走勢反覆，最多升209點，觸及萬八關即刻打回頭，收市表現已經無乜動力，報17,845點，升54點。港股又升少一截，加上成交又唔配合，港股仍然易跌難升？現水平支持力度有幾大？

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