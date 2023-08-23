滙豐亞太區IT總監過檔港交所　歐冠昇：持續投資科技

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，科技一直是港交所願景及戰略中的重要部分，有關任命反映集團持續在這方面的投資，並為世界各地的客戶和持份者提供最佳服務的承諾。梁松光和徐慶強將發揮不可或缺的領導角色，以支持港交所開發現代化、敏捷和數碼化的基礎設施，並繼續拓展平台業務，連接現在與未來。

徐慶強將於2023年9月29日加入香港交易所及集團的管理委員會，並向梁松光匯報。他將領導集團在香港的資訊技術基礎設施、營運、發展及支援的職能，以及香港交易所的創新及數據實驗室和內地技術中心。至於梁松光，在新的職務上將繼續監督集團的科技戰略和團隊，並負責集團的各項重要戰略項目，將繼續向行政總裁歐冠昇匯報。

香港交易所集團首席科技總監梁松光指，徐慶強在資訊科技營運和策略發展方面擁有逾20年的知識及經驗，有助集團推動業務和技術發展的進程，期待與徐氏緊密合作，進一步提升香港交易所的資訊科技水平。

徐慶強在加入香港交易所前，自2019年5月起在滙豐銀行擔任亞太區首席資訊科技總監，再之前曾於華為、順豐速運和德勤擔任高級管理層職位，亦曾創立一家為年輕投資者提供小額信貸服務的公司ALA Financial Corporation。他畢業於加州大學柏克萊分校，獲得電子工程和計算機科學學士學位，並擁有卡內基梅隆大學資訊系統管理碩士學位。