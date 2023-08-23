銅鑼灣OLIV基座商舖以3億易手　買家為資深投資者羅守耀

銅鑼灣OLIV基座部分，包括地舖至3樓及大型戶外廣告位，剛以約3億港元易手，平均呎價約31,582元，買家為資深投資者、悅興地產發展董事羅守耀等。

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，該項目位於霎東街15號，是次成交涉及面積約9,499方呎，以現狀形式購入。項目為目前區內鮮有較新簇的銀座式商廈，並可供出售3相連複式舖位的項目，物業樓底近5米高，內置樓梯連專用電梯貫通至3樓。

OLIV於2014年落成，樓上單位出租情況不俗，獲美容、餐飲及私人會所等行業承租，而地舖至3樓曾獲瑞士名錶品牌以約238萬元承租，蔡續稱，項目地下連1樓及戶外廣告位將率先招租，期望可吸引高檔時尚品牌，高級餐飲食府，以至金融及保險等中外及國內企業進駐。

是次買家為羅守耀及其牙醫太太鄧嘉玲，對工商舖投資前景特別看好，羅有感本港經濟正逐漸走出低谷，加上政府致力振興香港經濟，看好零售及餐飲前景，加上有感近年舖位價格已回落至合理水平，故近年積極物色優質舖位物業。

在過去疫情兩、三年間，該集團已不斷吸納多個優質工商舖物業作長線投資，連同今次項目在內，先後共斥約10億元購入多個工商舖，當中較大額成交包括銅鑼灣禮頓道58至60號地舖、中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖，以及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓。

蔡指，今次OLIV項目洽談過程長達一年。據了解，Oliv項目於高峰期時市值曾達約8億元，預料銅鑼灣區舖位租務及買賣市況將會全面復甦，在租務交投帶動下，舖位買賣氣氛亦將會隨之起動。