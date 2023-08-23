證監會次季虧損擴至1.01億　處理新上市申請50宗

香港證監會發表最新季度報告，截至6月底止季度，虧損按年擴大至1.01億元，去年同期蝕9481萬元；收入4.13億元，按年升3.54%；支出5.14億元，按年升4.12%。

期內，證監會處理了50宗新上市申請，其中5宗來自未有盈利的生物科技公司，一宗來自特專科技公司。該會對51家持牌機構進行深入視察，以查核遵守監管規定的情況；因應股價及成交量的異動，提出了1,227項索取交易及帳戶紀錄的要求；在持續檢視各上市公司的披露情況時，就16宗個案發出指示以索取資料。3家機構及兩名人士遭紀律處分，涉及的罰款總額達920萬元。

季報顯示，截至6月底，在香港註冊成立的基金的管理資產按季下跌2%至1,707億美元；季內錄得的淨資金流入約為14億美元。在互換通下進行交易的內地銀行間利率互換合約共有540份，名義總金額約為1,290億元人民幣，而每日平均金額約為39億元人民幣。

此外，在6月有24隻股票根據港幣人民幣雙櫃台模式推出人民幣交易櫃台，而雙櫃台莊家機制將提升流動性，並收窄兩個櫃台之間的股價差異，而人民幣櫃台交易一直順暢有序地進行，截至6月底的平均每日成交額為1.939億元人民幣。

在交易所買賣基金(ETF)通啟動首年，南向ETF交易維持強勁增長，2023年6月的平均每日成交額達46.4億元，較2022年7月的2.16億元增長20倍，佔當月合資格香港ETF成交額的18.4%。