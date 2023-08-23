荃灣油柑頭港人首置住宅地流標　點解唔肯賣？

地政總署周三(23日)公布，荃灣油柑頭港人首置住宅用地，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的標書。為今年1月後相隔約7個月再次出現官地流標情況。

該地上周五(18日)截標反應冷淡，僅收到1份標書，綜合市場對該地皮的估值，介乎約18.8億至36.6億元，每方呎樓面地價約1,800至3,500元。

至於對上一幅流標官地，為今年1月中政府公布未達底價而收回的赤柱環角道豪宅地，該地皮接獲4份標書，當時地皮估值已被大幅下調至約52.8億至86.4億元，相比2022年初納入賣地表時估值高逾200億元，已大跌逾一半。

政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，這是為了保障公帑。底價會在截標當日訂定，以便考慮最新的市場情況。

政府不會就投標者出價的考慮作出揣測。出價往往視乎種種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

房屋局發言人表示，政府會繼續豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。目前，政府正推展四個「港人首次置業」。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展首置項目，房屋局將會邀請香港房屋協會承接有關項目並在此用地興建首置單位。