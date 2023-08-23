特步：下半年起為K-Swiss及Palladium上市計劃做準備

特步旗下持有K-Swiss及Palladium業務的全資附屬公司特步環球，早於2021年引入高瓴注資逾10億港元。

截至今年6月底，K-Swiss及Palladium在亞太區分別有80及60間舖。時尚運動業務在上半年收入7.48億元人民幣，按年增長18.9%；營業虧損6600萬元人民幣，較上年同期虧損的5400萬元人民幣擴大。

特步品牌行政總監田忠表示，該業務目標是在2025年取得盈利，還說K-Swiss品牌在90年代很受歡迎，雖然現時規模只得當時的十分一左右，但他認為品牌的「DNA很強、品牌潛力很大」。

之前管理層曾透露計劃最快今年底在香港開設K-Swiss旗艦店，不過田忠表示，目前開店還沒有具體落實時間點，主要是國內自由行增加，店舖租金上升不少，「想開嘅地方（舖租）唔會平… 需要吼機會」。反而澳門的進度可能較好，至少已有心水舖位。