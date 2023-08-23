股票分析師協會倡港府調整或取消股票印花稅

香港股票分析師協會就新一份施政報告提議優化股票印花稅機制，呼籲政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅，以鼓勵更多投資者入市持貨。

本港此前提高股票印花稅率約三成至0.13%並維持雙邊徵收，打擊證券市場交投量活躍度及從業員生存空間。協會引述證監會數據，2022年度所有聯交所參與者的收入較2021年的274億港元大幅下降80%至56億港元。另有統計顯示，加稅至今停業券商共有76間，超過加稅前一年度的21間。

該會指，印花稅提高導致股票交易成本的增加確實會影響到特別是短線投資者、長短倉策略基金、程序交易者等交易較頻繁的人士的交易意願，對於該等人士而言，除了企業投資價值外，交易成本也會是重點考慮的因素之一。

協會建議政府加快落實本年度《財政預算案》提出引入新的「資本投資者入境計劃」細節。因政府相隔8年重啟投資移民計劃，積壓需求較多，保守估算重啟計劃的首年或有多達8000宗申請，吸引2,000多億港元，該會建議政府設立指引，引導資金投資中小微企及創科企業等領域，並建議提高投資門檻多元化投資，有效推動本港經濟及創科發展。

該協會又提到，政府目前並無政策可以支持或協助內地資金轉過來香港成立家辦。內地政府限制資金流出中國，內地市民可以如何轉移資金到香港呢？該會建議以封閉式投資在香港成立家族辦公室，防止資金外流。政府除了提供交易利得稅豁免之外，需要其他政策配合幫助內地資金轉到香港成立家辦。