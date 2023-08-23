港交所：ETF沽空比率高　並不反映市場不穩

港交所指出，莊家擔當流動性提供者的角色，對ETF市場的有序運作至關重要。由於莊家在提供市場流動性的過程中須承受ETF價格下跌的風險，所以ETF莊家一般很少、甚至不會保留ETF單位作為存貨，而是透過ETF的申購及贖回機制(ETF creation and redemption mechanism)來管理庫存。

在ETF申購過程中，莊家透過獲ETF發行商授權的參與證券商進入ETF一級市場。參與證券商以證券或現金向發行商換取ETF單位，並在收到新的ETF單位後，把這些單位交給莊家。ETF贖回流程則相反，參與證券商將ETF單位交付予發行商，以換取ETF的標的證券或現金。

港交所又指，ETF申購及贖回機制讓莊家僅須持有少量ETF單位作存貨，甚至完全不須持有任何庫存。當投資者對ETF的購買需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。因此，沽空ETF是莊家提供流動性的重要一環，有助維持市場穩定和高效。