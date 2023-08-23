港交所：ETF沽空比率高 並不反映市場不穩
2023年08月23日 19:15
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近期香港交易所買賣基金(ETF)交投大增，沽空比率更不時維持高企，香港交易所(00388)發文指，ETF沽空活動增加，通常反映市場上的購買需求上升，而ETF沽空比率偏高並不反映市場不穩，這是莊家為提供流動性而產生的正常市場操作，透過沽空ETF以滿足二級市場的購買需求。
舉例指，香港ETF市場於今年7月19日的成交額361億元，盈富基金(02800)當日獲「北水」買入92億元，推動其成交額急升至198億元，並為當日成交最多ETF，沽空比率同時升至77%，其中莊家的沽空活動佔大比數。儘管成交量大增，但盈富基金在當日的買賣差價維持狹窄，證明莊家的沽空活動有助維持ETF市場平穩運作。相比之下，翌日盈富基金的成交額仍然高企，但沽空比率大幅降至9.7%，相信是當天「北水」大量淨賣出，從而減少了ETF莊家的沽空需要。
港交所指出，莊家擔當流動性提供者的角色，對ETF市場的有序運作至關重要。由於莊家在提供市場流動性的過程中須承受ETF價格下跌的風險，所以ETF莊家一般很少、甚至不會保留ETF單位作為存貨，而是透過ETF的申購及贖回機制(ETF creation and redemption mechanism)來管理庫存。
在ETF申購過程中，莊家透過獲ETF發行商授權的參與證券商進入ETF一級市場。參與證券商以證券或現金向發行商換取ETF單位，並在收到新的ETF單位後，把這些單位交給莊家。ETF贖回流程則相反，參與證券商將ETF單位交付予發行商，以換取ETF的標的證券或現金。
港交所又指，ETF申購及贖回機制讓莊家僅須持有少量ETF單位作存貨，甚至完全不須持有任何庫存。當投資者對ETF的購買需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。因此，沽空ETF是莊家提供流動性的重要一環，有助維持市場穩定和高效。