屯門兩房售400萬　持有6年都蝕沽

細價二手屋苑樓價尋底，屯門康德花園兩房單位，減價50萬元，終售400萬元，創同類型單位今年新低價，約6年帳面貶值20萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨24座中層8室，實用面積約614方呎，三房間隔，4月放盤叫價998萬元，獲買家積極還價洽購，商議近1個月，減價65萬元，以933萬元沽出，呎價約15,195元，新買家為外區換樓客。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣宇晴軒6座高層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，開價1,025萬元，現減至993萬元沽出，呎價約17,924元，原業主於2019年9月以1,060萬元購入，持貨近4年帳面需蝕讓67萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍指，樂富居屋富強苑B座中高層7室，實用面積約577方呎，三房間隔，於未補價第二市場以473萬元成交，呎價約8,198元。

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新界區

●中原梁健文表示，屯門康德花園2座中層A室，實用面積約415方呎，兩房間隔，叫價450萬元，經過兩個月的議價，共減50萬元，終以400萬元易手創同類型單位今年新低，低估價約1成，呎價約9,639元，約6年帳蝕20萬元。

●利嘉閣許喜龍稱，荃灣翠豐臺2座中層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，享海景，開價688萬元，終累減至645萬元易手，呎價約13,466元。

●美聯鍾家豪指，荃灣愉景新城2座高層G室，實用面積約495方呎，5月開價715萬元，原業主已退休移居內地，簽署授權書予家人簽約，見市況差，止賺離場，減至652萬元沽貨，新買家為外區換樓客，呎價約13,172元。

●中原吳華彩稱，大埔中心8月暫錄約3宗買賣，屋苑11座中層H室，實用面積約462方呎，兩房間隔，去年3月開價約622萬元，擴大議價空間減至555萬元，議價後以543萬元易手，呎價約11,753元。

●美聯林靖如表示，沙田居屋愉翠苑J座低層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，早前未補價第二市場以648萬元放售，獲區內自住客議價8萬元，以640萬元承接，呎價約9,846元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋錦豐苑D座高層8室，實用面積約636方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價710萬元，放盤1年，累減75萬元，終售635萬元，呎價約9,984元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋富寶花園3座低層J室，實用面積約482方呎，兩房設計，已補價自由市場開價520萬元，放盤兩個月，累減45萬元，減幅約8.7%，終以475萬元獲承接，呎價約9,855元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山新港城B座中層1室，實用面積約568方呎，套三房間隔，望少海景，放盤兩個半月，叫價750萬元，減25萬元，獲買家以725萬元承接，呎價約12,764元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山本月暫錄約43宗二手買賣，新港城B座高層8室，實用面積約568方呎，三房間隔，開價約800萬元，議價後以770元易手，呎價約13,556元，約3年帳面貶值約3.8%。

●中原柯勇稱，將軍澳城中駅10座中層F室，實用面積約731方呎，套三房間隔，另設儲物房，最新以1,110萬元易手，呎價約15,185元，原業主於2010年1月以497萬元購入，持貨約13年帳面獲利613萬元。

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