美股全線向上　市場繼續觀望英偉達次季業績

美股3大指數周三早段全總向上，道指升105點，報34,392點；標指升29點，報4,417點；以科技股為主的納指升142點，報13,648點。港股夜期報17,938點，升74點；高水92點。

市場繼續關注AI熱潮的主要贏家、顯示卡大廠英偉達（Nvidia）業績，第二季財報將於香港時間明早公布。目前接受Refinitiv調查的經濟學家預期，英偉達次季盈利與營收均將比去年同期大幅攀升。英偉達今年迄今已上漲超過200%，是同期表現最好的標指成分股。該股暫升不足1%

對於9月聯儲局息率走向，市場數據顯示，維持息率不變的概率為84.5%。向來有「聯儲局傳聲筒」之稱的外媒記者Nick Timiraos日前撰文指，聯儲局正走向對抗通脹的最後一里路，未來利率政策可能有3個走向。第一個是聯儲局可能會嘗試加息，並在經濟疲軟時採取緩慢降息的方式，快速達到2%的通脹目標，但會為經濟帶來更嚴重衰退的風險，並扼殺實現軟着陸的可能性。

第二個可能是聯儲局會把利率維持在當前高位，且在明年較遲時候開始減息，惟要達致通脹2%的目標可能要花3年時間。第3個是，聯儲局接受3%左右的通脹率作為新目標，惟主席鮑威爾和其他官員都曾否定此做法。

另邊廂，美國聯邦存款保險公司（FDIC）將於下周提出新規定，要求資產不超過1,000億美元的銀行發行足夠的長期債務，以彌補一旦破產時的資本損失。