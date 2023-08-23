日出康城項目收票逾1700張　油塘新盤盡推特色戶

新盤認購反應良好，將軍澳日出康城項目已錄逾1,700張入票，以周六首輪發售伙數計，超額逾11.3倍。至於油塘樓盤繼第II期於昨日推出特色戶後，今日乘勢盡推第I期特色單位，並安排於周日銷售。

●凱柏峰III暫錄超額11.3倍 夥銀行推綠色按揭優惠

他指出，項目於周五(25日)截票，客源分布方面，將軍澳佔比例約65%，港島區佔約15%。項目設有逾7萬方呎園林及會所，並獲得綠建環評新建建築(1.2版)暫定金級認證，符合可持續發展原則。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍稱，該行為項目準買家提供「綠色按揭」計劃，可享額外高達6,888元現金回贈，以及高達16,000元的理財獎賞。

●親海駅I盡推9伙分層連天台特色戶 入場費438萬

新推特色單位包括4伙一房戶、2伙兩房戶，以及3伙三房連套房及儲物房單位，實用面積273至736方呎，周日於尖沙咀港景匯發售。

折實售價最低為1座27樓K室一房戶，實用面積273方呎，附設118方呎天台，折實售價438萬港元，呎價約16,044元。

長實銷售經理陳詠慈表示，親海駅I兩房及三房戶型均面向海，飽覽維港海景，項目連天台特色戶型僅提供9伙。當中的三房連天台特色戶，買家可選用集團提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，一按達樓價九成，首期只需樓價10%，計劃提供3年期低息定息優惠，首年定息1%、第二年定息2%、第三年定息3%，供息不供本，亦無須提供任何入息證明文件及免壓力測試。

●粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna連花園戶售490萬

●海茵莊園單位獲投資客以446.7萬元入市

九龍建業（00034）將軍澳海茵莊園售出一伙，為2座21樓C1室，實用面積約245方呎，成交價446.7萬元，呎價約18,233元，新買家購入作投資用途。

●旺角千望特色戶改以價單推出 標準單位折扣增至最多24%

遠洋集團（03377）旗下旺角千望加推第4號價單，涉及10伙原先只以招標形式推售的特色單位，包括6個連平台及4個連天台單位，實用面積由151至295方呎，扣除最高折扣約20%，折實售價由442.32萬至866萬元，呎價約24,364至30,327元。新買家有機會再取得獲額外2.5%「員工置業」折扣優惠及最多4%「提前成交現金回贈」優惠。

此外，項目同時更新了首3張價單，個別單位由原先最多14.5%折扣，增至24%。

另該盤最新錄得2宗交易終止個案，分別為7樓A室及9樓D室，原於2021年5月以逾1,190萬及713.15萬元成交，現已顯示為終止買賣。連同該兩伙及上述特色單位，項目安排於周日(27日)發售21伙。