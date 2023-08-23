【急挫】第一城兩房5年貶12%　屯門細戶高位冧價45%

二手樓價全線向下，細價上車盤跌幅最明顯。藍籌屋苑沙田第一城兩房單位做價急挫，連錄多宗「4字頭」成交，當中包括高層戶劈價至428萬元沽出，原業主持貨約5年帳面需蝕讓62萬元。

沙田第一城連錄至少3宗兩房買賣。美聯黃錦瀚表示，上述單位為43座高層B室，實用面積約284方呎，3月叫價500萬元，減價72萬元後售出，呎價約15,070元，原業主於2018年4月以490萬元購入，單位帳面貶值約12.7%。

其餘兩宗成交，包括8座低層G室，實用面積約327方呎，售價450萬元，呎價僅約13,761元。而39座高層實用面積約304方呎單位，成交價438萬元，約8年僅升值約7.4%。

至於另一細價藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊，成交呎價維持九千元以下水平。利嘉閣黃肇雯指，翠湖居2座低層A室套三房戶，實用面積約639方呎，本月初開價599萬元，獲同區租客以558萬元購入，呎價約8,732元。

屯門置樂三寶近期驚現呎價八千餘元成交，比4年前高位急挫逾45%。資料顯示，利寶大廈中層E室，實用面積約269方呎，本月以239萬元登記轉售，呎價僅約8,885元。該廈於2018年及2019年期間，曾錄呎價高逾1.63萬元買賣。

中原梁健文指，同區康德花園2座中層A室兩房戶，經過兩個月議價，共減50萬元，終售400萬元，創同類型單位今年新低，低估價約一成，呎價約9,639元。原業主持貨約6年帳蝕20萬元。