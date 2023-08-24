傳比亞迪夥KG Mobility於南韓設電池廠　最快2025年1月量產

消息指，比亞迪和KG Mobility希望透過成交合資企業獲得穩定的電池供應；另有報道指，雙方合作的電池廠計劃早快在2025年1月開始大規模生產。

倘若兩企計劃順利進行，該電池廠將是中國電池製造商和南韓電池製造商在南韓建立的第一間合資工廠。

有分析認為，比亞迪進軍南韓可能有助於擴大其客戶群；南韓為全球三大電池生產商LG Energy Solution、三星SDI及SK On的所在地。

現代汽車證券(Hyundai Motor Securities)分析師Kang Dong-jin認為，若「比亞迪這樣的大型電池製造商在南韓擁有生產能力」是重要大事，目前當地的電池製造商尚未掌握像比亞迪提供低成本電池的技術。

比亞迪專門生產磷酸鐵鋰(LFP)電池，為南韓電池巨擘尚未大規模生產的產品；南韓電池企的重點於鎳鈷電池。