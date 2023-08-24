報告：港人料將更多使用FinTech及虛銀服務

全球資訊公司及香港信貸資料服務機構環聯發布最新一季的消費者脈搏調查報告顯示，香港消費者預料將更多使用金融科技（FinTech）公司和虛擬銀行服務，反映消費者信貸市場渠道的多元化發展。調查又發現，消費者信貸需求達自去年中以來最高水平，並由Z世代消費者帶動。

報告顯示，大部分消費者的家庭財務狀況較預期好或符合預期，而家庭收入則有所增加或維持不變。近三分之一（29%）受訪者表示家庭財務狀況比預期好，44%則表示其家庭財務狀況符合預期。此外，55%受訪者表示過去三個月家庭收入穩定，28%消費者則表示家庭收入有所增加。

56%的消費者表示持有由金融科技公司或虛擬銀行所發行的貸款或信用卡，更有64%的消費者計劃在來年透過金融科技公司或虛擬銀行進行信貸活動，預期相關信貸產品的數字將會進一步上升。

在申請數碼貸款時，29%受訪者偏向選用現時所持有帳戶的傳統銀行，22%則表示會選擇其他傳統銀行或金融機構，反映信貸市場仍然由傳統銀行主導。同時，消費者亦尋求其他貸款渠道，有24%受訪者表示傾向透過金融科技公司、虛擬銀行、數碼銀行及新型銀行申請新數碼貸款，而24%消費者指將會向提供最低利率的金融機構申請數碼貸款。

調查又發現，有意在未來12個月內申請新信貸，或為現有信貸進行再融資的消費者比例回升至35%，為自去年第二季以來最高位。在不同世代的消費者當中，有43%的Z世代消費者計劃在來年申請新信貸或為現有信貸進行再融資，為各個世代的消費者中比例最高。

環聯信貸資料服務董事總經理黃凱榮表示，現今的消費者行為受數碼時代、不斷變化的金融環境及全球疫情所影響，而對Z世代的影響尤其明顯。隨着科技繼續重塑金融服務業，金融科技公司及虛擬銀行在推動普及金融及滿足香港消費者不斷變化的需求上亦發揮着重要的作用。

上述調查於今年7月10日至7月19日期間訪問了973名香港消費者，受訪者分布於不同世代，包括Z世代（出生於1995年至2004年）、千禧世代（出生於1980至1994年）、X世代（出生於1965至1979年）、嬰兒潮世代（出生於1944至1964年）。