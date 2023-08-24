m18講場：供過於求？全球1/3辦公室整周冇人用

有調查顯示，全球超過三分之一辦公室設備，整周都冇人用，整體辦公空間嘅使用率一直停留喺疫情前約50%嘅水平！正因為咁，好多企業喺度思索如何讓員工返辦公室工作，以及目前嘅工作模式同埋辦公環境設計，係咪切合到時代需要。

外媒引述澳洲XY Sense公司嘅最新調查，統計美國、英國、香港、新加坡等共9個地方、逾2.4萬個工作場所後發現，36%工作地點（包括辦公間隔和辦公枱）整周從來沒有人使用過，明顯係「供過於求」。

報告又話，最常使用嘅空間係兩至三人嘅會議室，平均有九成時間係「使用中」。事實上，與其待喺傳統辦公間隔，小型嘅私人開會空間、開放式共同協作嘅工作環境，或更適合新嘅辦公文化。但XY Sense嘅研究發現，只有20%可供團隊合作；而波士頓顧問公司（BCG）嘅研究亦顯示，雖然職員同主管都話應該有三分之一上班時間需要留喺公司，但唔見得需要固定喺工作枱前，而呢啲傳統工作設施往往成本更貴。

正正由於辦公設備嘅重要性下降、要求也改變咗，企業都諗計應對。世邦魏理仕（CBRE）嘅調查顯示，大型企業中，10家有9家發現辦公室使用率好低，其中超過一半預期會喺未來3年內縮減商用辦公室面積。所以話，地球不斷轉，世界時刻在變，商用物業嘅投資價值已起重大改變，收租業主都要識變通，免招損失！