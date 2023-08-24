鄧建初：港股內憂外患　散戶該如何自處？

過去三年疫情肆虐，本港採取半閉關自守式政策，經濟活動近乎停頓。人命關天，本是無可厚非，無奈在疫情漸趨穩定時，政府決策官員仍蝸行牛步，只懂得沿用過往跟隨對手步伐的處事方式，未能捷足先登全面通關，錯失了重新起步的先機，以致被競爭對手搶佔了大量人才、生意份額及國際地位。

全面通關後，各行各業期望本港經濟活動能夠恢復原貌，可是港人困港太久，即使機票酒店費用以倍數上升，外遊人士仍大增。人民幣持續貶值，內地物價變相更便宜，加上零售餐飲行業等服務態度遠勝本港，每逢假期北上的人數多不勝數，香港出現了假期市面水盡鵝飛的冷清場面。飲食零售業不景，吉舖湧現，經濟環境惡劣，整座城市了無生氣，令人憂心。以往享有「美食天堂」、「東方之珠」、「活力之都」等等美譽、人才滙聚的「國際金融中心」，可會重現？競爭激烈，不進則退。政策官員應快速對症下藥，帶領香港走出困境。

面對漫長跌浪，如採用初哥近年於聊天室的炒股方法，有胡就食，輸則輕微止蝕，就可以在這次巨大跌浪潮，保存本錢之餘，還有利潤，而且仍可以保持作戰狀態，不致於與市場脫節。環球局勢嚴峻，影響金融市場，而沽空大軍擇肥而噬，不可見升就追入，更不可見大跌市還追沽。當然，每次揀股出擊之對象，自有一套準則，最重要的是，揀股命中率要高才可達致此效果。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)