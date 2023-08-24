宏利投資管理：兩種投資策略應對不同市況

過去十多年來，寬鬆貨幣政策一直為以60/40比例為配置股債組合的策略提供支持。環球金融危機過後，美國聯儲局將利率降至接近零水平，並推行大規模貨幣刺激計劃，展開歷時十多年的超寬鬆貨幣政策時期。新冠病毒所帶來的疫情，令當局有必要維持貨幣刺激措施至2021年，這種環境有利風險資產：受惠於低利率和流動性充裕，投資者更願意承擔風險，並獲得可觀回報。

60/40組合未趕上變化

於2009至2021年，標準普爾500指數的年率化回報為16%，創下歷史新高，而且遠高於9.9%的長期歷史平均水平；在減息環境下，債券回報穩定，每年同期回報接近4%。更重要的是，寬鬆貨幣環境令股票和債券的市場波幅長期偏低；因此，60/40股債投資組合的風險調整後回報處於歷史高位。

就1989至2023年的多個10年滾動期分析，60/40投資組合的夏普比率近期持續高企，並在2019年升至最高水平，錄得40多年來最高的風險調整後回報。可是，經濟環境出現急劇變化，令不少投資者對傳統60/40投資組合的成效存疑，可能為市場營造新的宏觀經濟格局。

另類投資助資產增值

新宏觀經濟格局為另類投資奠定基礎，投資者的重點應在於判斷市場未來的宏觀經濟發展路徑。雖然宏觀經濟的確實前景或發展路徑尚未明朗，但大部分市場參與者認為，當前政策難以完全與2022年前的超寬鬆貨幣政策無縫接軌。

實際上，這消除了個別對傳統股票和固定收益有利的關鍵貨幣政策因素，預料60/40投資組合的表現潛力將備受重大考驗，可能難以與過往水平相提比論；這亦是促使更多投資者考慮另類投資的因素之一。

另類投資策略能夠為多元化投資組合增值，並為投資者提供獨特的回報來源、潛在下行保障、更強的上行潛力，以及降低回報的相關性，目前認為是為後市部署的好選擇。顯然，在新格局下，另類投資能夠有效應對傳統60/40投資組合可能面臨的挑戰；然而，各種另類投資的風險回報特點可能截然不同，這不僅指每種另類投資之間的差異，亦指會隨着時間而出現的轉變。因此，選擇一家能夠就資產配置和投資組合建構提供協助，以及提供多元化另類投資方案的投資公司作為合作夥伴尤其重要。

宏利投資管理