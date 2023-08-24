富途陸秉鈞：騰訊已放榜　 係咪瓣瓣都掂？

由於篇幅有限，收入和盈利數字就不展開了，讀者可以輕易查看到此數據，反而想和大家深入看看騰訊3大業務中一些子業務的表現，讓大家更易對騰訊更立體理解到。

●「增值服務 - 遊戲業務」

近幾年，「遊戲業務」因為強大的基數和增長動力，佔總收入比例達30%，騰訊儼然成為半隻「遊戲股」。儘管「遊戲業務」仍然維持同比增長，但若從地方分類，這次國際遊戲業務增長12%，但本土市場並沒有出現增長；若從環比方面看，兩者都出現下挫。不過由於第二季度是傳統淡季，加上暑假所帶來的增長點在第3季才會看到，所以這一關算是勉強過關的。

●「增值服務 - 社交網絡」

另外，騰訊的傳統業務「社交網絡」業務，即是我們日常接觸到的微信相關業務，始乎也因為高基數效益，暫時也陷入了停滯不前的狀態。儘管同比是增長2%，但如果跟上季比較，卻出現4%倒退。不過內地微信等社交賬戶的普及度，是非常之高，在人口沒有太大變化的情況下，這個業務並不能說差，只能說沒有驚喜而已，只要環比不要繼續出現倒退，也算是勉強過關的。

●「金融科技及企業服務 - 雲業務」

●「網絡廣告」

不過騰訊於本次業績仍然帶來眼前一亮的增長亮點，就是它的「網絡廣告」這部份的收入。不僅僅是同比獲得34%增長，環比也做到15%增長，這部分讓筆者意想不到的，也是讓市場驚喜。儘管目前最新一季度的總收入佔比只有17%，並不巨大，但它的增長動力未來仍然能維持。

●收入與支出綜合分析

從收入角度來說，本次業績雖然跟市場稍有落差，沒能給予市場驚喜。但在目前國內經濟環境下，業績數字仍然算是合理。但從成本角度來說，筆者注意到財務成本正在大幅增加中，本次成本增加了15億，接近股東應佔溢利的5%的影響。主要是因為人民幣持續走弱，以及借貸利息開支增加所致。由於第3季度人民幣兌美元繼續走弱，第3季的財務成本是否持續顯著增加，也需要多關注。不過，如果綜合收入和成本來說，我們可以看到第2季度整體毛利率持續改善，無論是同比，還是環比，都能見到增長。集團在整體發展上的成本操控能力仍然是相當出色的。

總結來說，本次業績未能為市場帶來驚喜，甚至有落差。但較為低廉的估值已適當反映此因素。相信股價在300元左右的水平能較站得住。但由於目前國內經濟於今年下半年極具挑戰性，若然騰訊未能在「網絡廣告」業務以外的業務上給出較強的增長點，騰訊在中期上可能無法獲得市場像對待美股那樣以「高科技增長股」的溢價來對待，這將大大限制了股價的想像空間。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)