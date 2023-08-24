道指升184點　金價揚1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，報103.36；港匯見7.8402；離岸人民幣(CNH)報7.2871；美元兌日圓處144.62；歐元報1.0864，英鎊報1.2721。金價處1,917.05美元。布油報83.08美元，紐油報78.63美元。比特幣(Bitcoin)升1.6%，報2.64萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水140點。

●道指收報34,472點，升184點或0.54%；標指收報4,436點，升48點或1.1%；納指收報13,721點，升215點或1.59%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,973點，升128點或0.71%。

●8月恒生指數夜期收報17,973點，升109點，高水127點，成交18,498張。

●紐約期油收報每桶78.89美元，跌0.75美元或0.94%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.21美元，跌0.82美元或0.98%。

●紐約期金收報每安士1,948.1美元，升22.1美元或1.15%。

●英國富時100指數收報7,320點，升49點或0.68%；德國DAX指數收報15,728點，升22點或0.15%；法國CAC指數收報7,246點，升5點或0.07%。

●英偉達第二季業績及第三季收入預測同勝預期，批准額外250億美元股份回購計劃。

●友邦保險上半年新業務價值增長37%，中期息42.29仙。

●建行半年淨利潤1,673億人民幣，按年升逾3%。

●中國人壽半年少賺8%。

●騰訊獨立非執董楊紹信減持套現650萬元。

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