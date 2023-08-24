英偉達預告下季收入創新高　股價市後首破500美元

一眾科技企業爭相添置圖像處理器(GPU)晶片操練人工智能(AI)應用，中國公司又連忙在美國收緊技術封鎖前搶購，GPU巨頭英偉達(Nvidia)遂再交出鼓舞人心的業績指引，預期10月底止第三(本)財政季度收入將攀至160億美元的新高(上下範圍2%)，即按季升18.45%、按年飆1.69倍，較市場預期高近三成，直逼前年全年，造就股價周三(23日)盤後首度突破500美元大關。

7月底止上財季業績也是股價再創高峰的主要原因，收入135.07億美元，歷史性地首次超越發明晶片的英特爾(Intel)，按年飆1.01倍，按季也能飆87.8%，比公布當日讓股價狂飆逾兩成的指引再高逾兩成，經調整毛利率擴至71.17%，經調整純利為27.13億美元，市場也完全不在意它其實仍按年跌21.2%。

收入爆升，原因不外乎是AI晶片所屬的數據中心分部錄得生意額按年升1.85倍至103.23億美元，按季亦飆1.4倍，行政總裁黃仁勳說的明白：「期內，主要雲服務商宣布大量採購H100組建AI基建。領先的企業IT(資訊科技)系統和軟件公司亦攜手英偉達把公司的AI(技術)滲入每個行業。採用生成式AI的競賽已經開跑。」英偉達的AI不只是一塊晶片，還有網絡技術「Mellanox」和軟件「CUDA」相輔相成，因此AMD之前也強調有軟件配搭「MI300」。

另一亮點是遊戲分部收入按年計止跌，財務總監Colette Kress解釋，主要是銷售渠道的庫存正常化後有「GeForce RTX 40」系列GPU需求推動。自動駕駛分部是四大分部唯一收入按季下跌者，原因是汽車需求減少，「尤其在中國」。

Kress續稱，以英偉達的產品暢銷全世界，不預期美國政府對公司的數據中心GPU加強出口限制會對財務業績有即時重大影響。