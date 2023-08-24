鄧聲興：快手本地生活業務保持穩定增長

電商業務方面，第二季受益於供給、需求、基建等多方面合力，結合「618」大促拉動，集團的電商交易總額(GMV)按年增長38.9%達2,655億元。集團作為擁有優質流量的短視頻內容平台，會抓住行業天花板提升、競爭格局重塑下的機會，搶佔市場份額。目前集團本地生活業務處於高速增長的發展初期，第二季度GMV按季漲幅約2倍。中國本地生活市場競爭愈來愈激烈，但集團仍能錄得超出市場預期2億元，特別在數碼經濟快速發展的推動下，本地生活服務行業各領域保持穩定增長，可見集團發展潛力巨大。股價上望阻力位75港元，支持位56元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)