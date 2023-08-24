許繹彬：港股有望反彈　前景仍然難測

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周跌穿5月份低位18,044點後進一步尋底，曾低見17,573點，返回去年12月水平，港股的持續弱勢不禁令投資者感到心灰意冷，前景不敢猜想。一眾投資者相信已經不敢盼望港股能追美趕日，連返回20,000點的基本水平，都有「遙不可及」的感覺。

導致港股再一次掉下萬丈深淵的原因，相信是由於內房所發酵出來的問題繼續擴大，解決燃眉之急的靈丹必然是國家政策出手。而國家確實在本周曾伸出援手，由於中國經濟再出現惡化的迹象，國內首7個月財政收入為第二季以來最弱，反映事態嚴重，國家便作出維穩國內財務措施，降低實體經濟融資成本是可控的做法。中國人民銀行日前罕有進行非對稱減貸息，對一年期貸款市場報價利率(LPR)降0.1厘，以解決市場上的現金流問題，惟投資者一直期待與樓按有關的5年期以上LPR，仍然沒有變動，減輕供樓負擔變相可挽救樓市的措施，再一次「失望而回」。

此外，內地除了在本月28日調低印花稅盼能激活資本市場交易外，新措施未包括「T+0」交易機制，市場上普遍認為只減印花稅未能直接改善疲弱的資本市場。在上述兩項政策出台後，因被市場認為未有針對當前因內房危機而產生的火燒連環船問題，令外資毫不留情地連續11日瘋狂沽A股，驅使A股市場持續不振，反覆尋底；港股自身已經處於高危的狀態，受到A股進一步拖累，繼續尋底實屬自然反應。