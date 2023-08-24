小米汽車招聘逾百名工人　雷軍現身新疆有玄機？

報道引述為小米汽車工廠提供招聘服務的供應商透露，今年8月起，小米開始對外開放汽車工廠招聘。目前缺口超過100人，並且招聘流程十分迅速。

報道指，小米汽車工廠開放的職位包括塗裝操作工、電池車間操作工、焊裝車間設備維修工、塗裝車間設備維修、電池車間維修工。

報道又表示，招聘要求並不算太高，待遇還算不錯。以塗裝操作工為例，學歷要求中專以上，年齡在28歲以下。畢業不足一年的，必須有整車廠實習經驗，月薪4,300元人民幣(下同)，一年可獲18薪；畢業一年以上的，月薪4,300至5,500元，同樣為18薪，要求有整車廠工作經驗。學歷要求中專以上，年齡在28歲以下，最好有車企工廠工作經驗，北汽、長汽、長安等傳統車企經驗優先。

18薪是一種特殊的獎金制度，員工在正常的12個月薪金基礎上，額外獲得6個月的薪金作為年終獎金。

該供應商表示，該職位為5天8小時工作制，加班有加班工資，根據職位不同，薪金有差異。另提供五險一金，跟小米簽訂正式勞工合約。另外提供吃住全免、班車免費的福利。

內地打工仔享有的社會保險福利俗稱「五險一金」，其中「五險」是指包括養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險在內的5種社會保險，「一金」是指住房公積金。

報道指，此次招聘的是小米汽車位於北京亦莊的工廠。小米汽車分兩期建設整車工廠，工廠累計年產量預計為30萬輛，一期和二期的產能均為15萬輛。該工廠第一期在今年6月正式通過竣工驗收。

另一方面，內媒報道，小米創辦人雷軍於上周六(19日)現身新疆，在其發布一條有關小米一款手機的微博貼文，有網友發現，照片中拉起的橫幅疑似寫上「為小米汽車而戰」的字樣。