普徠仕料聯儲局10月將加息　不會過早宣布戰勝通脹

一年一度的Jackson Hole全球央行行長年會將於本周四(24日)舉行，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci預計，聯儲局主席鮑威爾的措辭將維持審慎平衡，並表明6月的點陣圖仍準確反映今年加息路徑。當時的預測反映今年仍將加息1次，而她預計聯儲局或將在10月末的會議上宣布加息。

近期有分析指出，核心消費者價格指數（CPI）降溫預示著加息週期已結束，聯儲局或將討論在通脹放緩、實質利率攀升時減息。但Uruci認為只有汽車價格、航空運輸和酒店服務等領域通脹走低。如果這些較波動的類別價格出現反彈，通脹的前景則仍不明朗。另外，7月的核心個人消費支出（PCE）數據將高於CPI數據。PCE數據中的通脹回落的進展較慢，因此並非所有通脹指標都能反映通脹趨勢的明確趨勢。

更廣泛而言，第三季度的增長維持强勁，因此聯儲局將維持審慎，或不會過早宣布成功遏制通脹。即使按揭利率高企，住屋問題對多數家庭而言仍是較重的負擔，但樓市數據仍比預期更穩健。在勞動市場方面，即使就業增長有所放緩，失業率仍然非常低。

她認為，近期通脹趨緩，但難以斷定當局未來將停止加息，並指三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）近期的評論較中肯，即聯儲局認為通脹趨勢的符合其預期。當局或將繼續釋出信號，表明貨幣政策方向將與6月的預測一致。